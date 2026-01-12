Chefe da diplomacia pediu aos EUA "respeito irrestrito pela soberania" do México

Numa mensagem publicada na rede social X, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do México disse que De la Fuente falou por telefone no domingo com o Secretário de Estado norte-americano, sobre o programa bilateral de cooperação fronteiriça.

O ministério detalhou que a conversa decorreu "sob os princípios do respeito irrestrito pela soberania e integridade territorial, responsabilidade partilhada, confiança mútua e colaboração sem subordinação".

O ministério esclareceu ainda que a chamada foi feita a pedido da Presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, depois de esta ter solicitado, sexta-feira, que De la Fuente se reunisse com Rubio ou até com Donald Trump.

O Departamento de Estado norte-americano confirmou que Rubio discutiu com De la Fuente a necessidade de tomar "medidas concretas" para "desmantelar as violentas redes narcoterroristas do México", bem como "parar o tráfico de fentanil e de armas".

O jornal mexicano Reforma avançou no domingo que Claudia Sheinbaum deverá conversar por telefone com Donald Trump na segunda-feira.

Na quinta-feira, Trump anunciou que, após os bombardeamentos contra embarcações marítimas nas Caraíbas e no Pacífico, os Estados Unidos vão realizar "ataques terrestres" contra os cartéis de droga, sem especificar o local exato.

"Vamos iniciar ataques terrestres contra os cartéis. Os cartéis controlam o México. É muito, muito triste ver e observar o que aconteceu neste país", disse o dirigente norte-americano, em entrevista à Fox News.

Donald Trump exortou o México no domingo a "recuperar o controlo", após meses de pressão sobre o vizinho do sul em questões relacionadas com a luta contra o narcotráfico e a balança comercial.

O Presidente norte-americano afirmou ter exortado a homóloga mexicana a permitir que Washington enviasse forças dos EUA para combater os cartéis de droga que operam no México, uma proposta que Sheinbaum já tinha rejeitado no passado.

Trump acusou estes grupos criminosos de "matarem 250 mil ou 300 mil pessoas" nos Estados Unidos todos os anos.

Numa declaração conjunta, 75 congressistas democratas alertaram Marco Rubio para "o desastre" que bombardear o México acarretaria.

No sábado, as forças norte-americanas capturaram o Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e esposa, Cilia Flores, acusados pela justiça dos EUA de narcoterrorismo e importação de "toneladas de cocaína".

"O continente americano pertence aos povos de cada um dos países que o compõem", reagiu Claudia Sheinbaum.

Os Estados Unidos destacaram, desde o verão, um dispositivo militar para as águas das Caraíbas e bombardearam embarcações provenientes da Venezuela em nome da luta contra o narcotráfico.