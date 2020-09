Chefe da diplomacia russa visita Damasco pela primeira vez desde 2012

A visita de Lavrov acontece em plena crise económica na Síria, agravada pela pandemia de covid-19, que tem afetado severamente este país devastado pela guerra.

A Rússia tem sido um aliado próximo de al-Assad na guerra civil que dura há nove anos na Síria, fornecendo apoio militar económico e político desde 2015, tendo levado o Presidente russo, Vladimir Putin, a realizar duas visitas a este país, uma delas em janeiro deste ano.

O jornal Al-Watan, que apoia o Governo sírio, informou hoje que uma delegação russa de alto nível, chefiada pelo vice-primeiro-ministro, Yuri Borisov, chegou à Síria no domingo, sendo agora complementada por Lavrov, que dará uma conferência de imprensa conjunta com o seu homólogo sírio, Walid al-Moallem, nas próximas horas.

O jornal cita o embaixador da Síria na Rússia, Riad Haddad, dizendo que a visita da delegação russa "é de especial importância, dados os temas políticos e económicos que serão discutidos", acrescentando que vão ser desenvolvidos também os trabalhos de uma comissão que analisa possíveis emendas à Constituição síria e o delicado assunto das sanções ocidentais contra o Governo de al-Assad, para além de estratégias de combate ao terrorismo.

As conversações entre o Governo, a oposição e delegações da sociedade civil, procurando o fim do conflito, foram retomadas em Genebra, no final do mês passado, a partir de uma possível nova Constituição para o país devastado pela guerra.

O enviado da ONU na Síria, Geir Pedersen, disse que as negociações são uma "abertura de portas" para uma resolução final do conflito na Síria, apesar dos atrasos provocados pela pandemia, que já forçou o adiamento de uma reunião em março.

A guerra na Síria já causou mais de 380.000 mortos e milhões de deslocados e refugiados.