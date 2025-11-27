Chefe da missão da União Africana relata ambiente calmo em Bissau

"O ambiente, como disse, está calmo, com alguma timidez na movimentação da população, mas sabe que há recolher obrigatório a partir das 19:00 [hora de Bissau]", disse Filipe Nyusi, que falava em entrevista telefónica para uma televisão privada de Moçambique.

Segundo Nyusi, o ambiente mais tímido regista-se no centro da cidade capital, Bissau, onde a missão está hospedada, mas ao nível da periferia a movimentação de pessoas continua.

Sobre o retorno dos membros da missão aos seus países de origem, Filipe Nyusi disse que teve oportunidade de regressar hoje, mas preferiu permanecer naquele país para que a saída seja coletiva.

O general Horta Inta-A foi empossado Presidente de transição da Guiné-Bissau, numa cerimónia que decorreu hoje no Estado-Maior General das Forças Armadas guineenses, um dia depois de os militares terem tomado o poder no país, antecipando-se à divulgação dos resultados das eleições gerais de 23 de novembro.

Os militares anunciaram a destituição do Presidente, Umaro Sissoco Embaló, suspenderam o processo eleitoral, os órgãos de comunicação social e impuseram um recolher obrigatório.

As eleições, que decorreram sem registo de incidentes, realizaram-se sem a presença do principal partido da oposição, o histórico Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), e do seu candidato, Domingos Simões Pereira, excluídos da disputa e que declararam apoio ao candidato opositor Fernando Dias da Costa.

Simões Pereira foi detido e a tomada de poder pelos militares está a ser denunciada pela oposição como uma manobra para impedir a divulgação dos resultados eleitorais.