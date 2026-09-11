Chefe de gabinete da delegação em Ceuta demite-se após disputa sobre alerta de migrantes

A divergência tornou-se pública depois de os documentos governamentais terem confirmado o contacto do CNI com Sanz, que é o primeiro alto funcionário a renunciar funções desde o início da crise na fronteira, há seis semanas, quando entre mais de 70 mil migrantes entraram irregularmente em Ceuta.





O chefe de Gabinete justificou a demissão, num comunicado com a "evidente incompatibilidade entre minha afirmação de que a mensagem escrita transmitida pelo CNI em 29 de julho foi transmitida por mim ao próprio delegado naquele mesmo dia e as várias declarações feitas pelo delegado em diferentes meios de comunicação, nas quais ele alega não ter recebido nenhuma informação minha".



O chefe de gabinete apresentou demissão após se tornar público que teria recebido informações do CNI, através do WhatsApp, e que tinha estado em contacto com um membro do serviço de inteligência no dia 29 de julho, um dia antes da entrada massiva de migrantes na cidade autónoma.De acordo com documentos divulgados,Contudo, Pérez Triano assegura que não teve conhecimento nem das mensagens nem da chamada mantida entre o chefe de Gabinete e o CNI."Não foi nada mais que uma troca de informações", apontou publicamente Triano, que, por enquanto, descartou seguir os passos de Sanz e deixar também o cargo.Sanz estava em funções desde fevereiro de 2025, após ter sido assessor na mesma instituição, cargo ao qual chegou após a saída de Rafael García.