Chefe do exército francês admite apoio além de envio de armas

Dado o impacto da guerra na Ucrânia, "os europeus devem ser capazes de correr riscos para garantir a segurança da Europa na próxima década", afirmou Burkhard.



O general defendeu que a guerra terminará quando a Rússia parar de atacar e que o Presidente russo, Vladimir Putin, "construiu a sua operação com a ideia de que o Ocidente nunca entraria na Ucrânia, mas simplesmente forneceria armas".



"Temos que mostrar-lhe [Vladimir Putin] que não será capaz de usar essa lógica para ir até ao fim, porque essa ideia não está certa", disse Burkhard, enquanto encorajou a Europa a estar preparada para correr riscos.



Burkhard reuniu-se na quinta-feira em Paris com o chefe das forças armadas da Suécia, novo membro da NATO, general Micael Byden, único aliado na União Europeia disposto a enviar tropas para a Ucrânia e com o qual a França tem realizado regularmente exercícios militares conjuntos.



As afirmações do general Thierry Burkhard surgem poucos dias após as afirmações do Presidente francês, Emmanuel Macron, sobre a possibilidade de enviar tropas ocidentais para lutar na Ucrânia no futuro, que provocaram polémia em toda a Europa.



O chefe do Estado-Maior, Pierre Schill garantiu na terça-feira que o exército francês "está pronto" e com capacidade para compromissos "mais difíceis".



Em caso de uma escalada no conflito na Ucrânia, a França pode também contar com o apoio da NATO, que garante que qualquer ataque contra um país membro deve desencadear uma resposta coletiva da organização.