Chefe do Partido Comunista Chinês em Pequim visita Angola esta semana

A visita ocorre a convite do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), no poder desde 1975, afirmou o porta-voz Hu Zhaoming, através de um comunicado difundido no portal oficial do Gabinete da Comissão para as Relações Externas do PCC.

Yin Li, de 61 anos, é também membro do Politburo do Comité Central do PCC, desde novembro passado, tendo ocupado anteriormente o cargo de chefe do Partido Comunista na província de Fujian, um dos principais feudos políticos do atual Presidente chinês, Xi Jinping, que iniciou ali a carreira política.

Vários dos aliados políticos de Xi, que trabalharam com ele em Fujian nos anos 1980, foram nos últimos anos promovidos ao topo da hierarquia do poder chinês, à medida que o atual líder chinês centralizou o poder em torno da sua figura.

Yin vai ser acompanhado por uma delegação do PCC na visita a Angola, indicou o comunicado.