Chefes da Diplomacia em Kiev. Borrell sublinha compromisso por entrada da Ucrânia na UE

"Este encontro aconteceu por razões diferentes. Pela primeira vez, o nosso Conselho está a encontrar-se fora da União Europeia. Pela primeira vez, incluímos um país candidato à UE. E pela primeira vez, o chefe da Diplomacia europeia teve uma cimeira num país em guerra", começou por dizer na conferência de imprensa Josep Borrel.



Repetindo as intenções europeias desta reunião, o chefe da Diplomacia da UE voltou a dizer que a cimeira era importante para reforçar "o apoio à Ucrânia".



"O Conselho da União Europeia quer demonstrar uma mensagem de solidariedade e de apoio à Ucrânia, nestes tempos difíceis de guerra", continuou.



Descrevendo a própria vista ao território ucraniano, Borrell lamentou que "as pessoas estejam a sofrer" por causa da alegada operação especial da Rússia.



"Infelizmente, a Rússia parece determinada a continuar com estas ações desumanas e violentas, apesar de toda a diplomacia. Por isso, temos de suportar esta guerra juntos".



A reunião desta segunda-feira, que só foi anunciada horas antes, providenciou os ministros com "uma ideia melhor de segurança, de globalidade da situação", contando com a presença do presidente ucraniano e o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia.



Os parceiros europeus, ao garantir apoio militar e financeiro, vão ajudar a "fortalecer a defesa da Ucrânia" e tentar desenvolver uma "estratégia de comunicação comum".



Para a Ucrânia, frisou ainda Borrell, "é muito importante conseguir sucesso em todas as áreas".



"O nosso compromisso maior é, obviamente, a Ucrânia ser um Estado-membro da União Europeia", sublinhou ainda. "A Ucrânia é país candidato e vai continuar nesse caminho".



Mas o maior objetivo deste encontro é "alcançar a paz", através de reformas que consigam levar a Europa nesse caminho.



"A Rússia tem de ser condenada por todos os crimes", afirmou também o responsável europeu, especificando que houve consultas com o Governo da Ucrânia.



"Vamos trabalhar na fórmula de paz", referindo-se à proposta de Volodymyr Zelensky, que está a ser trabalhada também com a comunidade internacional. "Vamos continuar a trabalhar na União Europeia para tornar esta fórmula real e para atingir a paz".



Em tom de conclusão, Josep Borrell disse que esta cimeira "é o compromisso muito óbvio da União Europeia para com a Ucrânia, no apoio contínuo sem restrições".



"Continuamos a combater contra a Rússia. (...) O nosso trabalho vai continuar. Nós vamos continuar a estar junto com a Ucrânia".