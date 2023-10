Chefes da diplomacia em Kiev. Ucrânia diz estar pronta para aderir à UE

O ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros, Dmytro Kuleba, afirmou a importância da reunião informal dos principais diplomatas do bloco fora das fronteiras atuais da União Europeia, na capital ucraniana, mas espera que "eventualmente seja dentro das fronteiras futuras". Esta segunda-feira, em Kiev, Dmytro Kuleba disse que se tratava de "muito mais que um simples encontro internacional", mas sim de "um sinal dominante de que a União Europeia está tentar ajudar a Ucrânia ser um membro da UE".

Na conferência de imprensa, o MNE ucraniano afirmou que "o ambiente nesta reunião testemunha que estamos a ser apoiados e que não nos deixaram para trás", explicando que "estamos a combater todos juntos contra a agressão da Rússia" e que durante o encontro informal foi possível "chegar a um consenso relativamente à questão do apoio, hoje conseguimos perceber que aqui estamos a falar não só da segurança da Ucrânia, mas sim sobre a segurança de toda a Europa".



"Nós continuamos a andar para a frente, nós estamos à espera da decisão final da UE sobre a entrada da Ucrânia, o ambiente e o sentido de discurso mostrou que já estamos a falar uns com os outros como uma família, como os membros de uma comunidade, onde a Ucrânia partilha os valores comuns dos países europeus, onde a Ucrânia está pronta para apoiar e ajudar", afirmou Dmytro Kuleba.



O chefe da diplomacia ucraniana garantiu que o país "vai continuar a trabalhar a fim de entrar na União Europeia", salientando que muito já tinha sido feito até então e que "ainda temos algumas coisas para fazer por diante, ainda podemos demorar algum tempo, considerando todas as reformas que já implementámos e que ainda vamos ter de implementar".