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Chefes de Estado de Cabo Verde e Portugal estreitam laços e condecoram-se em privado

Chefes de Estado de Cabo Verde e Portugal estreitam laços e condecoram-se em privado

António José Seguro está de visita a Cabo Verde onde aponta que a cooperação bilateral pode ser aprofundada em áreas como a Saúde ou a Educação, tendo o chefe de Estado português, ao lado de José Maria Neves, anunciado uma linha de crédito dos 100 milhões de euros para Cabo Verde.

RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa
Foto: António Pedro Santos - Lusa

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Uma relação entre dois países que não se quantifica, defendem os presidentes português e cabo-verdiano.
Inês Ameixa - enviada da RTP Antena 1 à ilha de Santiago.

No encontro a sós, o presidente português foi condecorado com o primeiro Grau da Ordem Amílcar Cabral, e retribuiu o homologo cabo-verdiano com o Grande Colar da Ordem de Camões.
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