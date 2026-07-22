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Chefes de Estado de Cabo Verde e Portugal estreitam laços e condecoram-se em privado
António José Seguro está de visita a Cabo Verde onde aponta que a cooperação bilateral pode ser aprofundada em áreas como a Saúde ou a Educação, tendo o chefe de Estado português, ao lado de José Maria Neves, anunciado uma linha de crédito dos 100 milhões de euros para Cabo Verde.
Uma relação entre dois países que não se quantifica, defendem os presidentes português e cabo-verdiano.
Inês Ameixa - enviada da RTP Antena 1 à ilha de Santiago.
No encontro a sós, o presidente português foi condecorado com o primeiro Grau da Ordem Amílcar Cabral, e retribuiu o homologo cabo-verdiano com o Grande Colar da Ordem de Camões.