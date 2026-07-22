Chefes de Estado de Cabo Verde e Portugal estreitam laços e condecoram-se em privado

Inês Ameixa - enviada da RTP Antena 1 à ilha de Santiago.





No encontro a sós, o presidente português foi condecorado com o primeiro Grau da Ordem Amílcar Cabral, e retribuiu o homologo cabo-verdiano com o Grande Colar da Ordem de Camões.

Uma relação entre dois países que não se quantifica, defendem os presidentes português e cabo-verdiano.