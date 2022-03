Chefes de Governo da Polónia, República Checa e Eslovénia visitam Kiev esta terça-feira

Společně s premiérem Polska Mateuszem Morawieckým, vicepremiérem Jarosławem Kaczyńskim a premiérem Slovinska Janezem Janšou jedeme dnes jako představitelé Evropské rady do Kyjeva, abychom se setkali s prezidentem Zelenským a premiérem Shmyhalem. — Petr Fiala (@P_Fiala) March 15, 2022

Petr Fiala revela ainda que a visita foi organizada em conjunto com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen., acrescenta o responsável na rede social.O primeiro-ministro checo adianta ainda que os três líderes irão levar consigo"A comunidade internacional também foi informada desta visita pelas organizações internacionais, incluindo as Nações Unidas", refere ainda no Twitter.O primeiro-ministro polaco Mateusz Morawiecki disse no Facebook que a viagem ocorreu no 20º dia da "agressão criminosa contra a Ucrânia" do presidente russo Vladimir Putin.disse ele.O principal assessor de Morawiecki, Michal Dwoczyk, disse a repórteres que a delegação cruzou a fronteira polaco-ucraniana de comboio depois das 8h00 (07h00 GMT)., disse Dworczyk.Kiev está sob ataques russos: duas poderosas explosões abalaram a capital antes do amanhecer na terça-feira. Os serviços de emergência disseram que duas pessoas morreram quando um prédio de apartamentos foi atingido.