Chega quer reposição do controlo nas fronteiras com Espanha após chegada de migrantes a Ceuta

"Perante os acontecimentos em Ceuta, que o Chega considera constituírem uma verdadeira invasão migratória, e face à entrada de um elevado número de migrantes irregulares em poucas horas, o Grupo Parlamentar do Chega dará entrada, ainda hoje, de uma iniciativa que propõe a suspensão temporária da aplicação do Acordo de Schengen e a reposição imediata do controlo nas fronteiras terrestres com Espanha", anunciou o partido.

Cerca de 60.000 migrantes entraram no enclave de Ceuta nos últimos dias, tendo-se deslocado por mar e por terra a partir de Marrocos, de acordo com estimativas das autoridades.





O número de vítimas mortais no mar subiu para 34. Pedro Sánchez avançou que o Governo espanhol está a acelerar o repatriamento dos marroquinos.

Em comunicado, a bancada do Chega defende que "Portugal tem de voltar a controlar quem entra no seu território" porque "a segurança dos portugueses está em primeiro lugar".. Na sequência dessas conversações, vários desses líderes estão a ponderar exigir aos respetivos governos a adoção de medidas semelhantes face a fronteira com Espanha", indica também o partido.c/ Lusa