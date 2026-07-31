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Chega quer reposição do controlo nas fronteiras com Espanha após chegada de migrantes a Ceuta
O Grupo Parlamentar do Chega anunciou esta sexta-feira que vai entregar no Parlamento uma iniciativa para que seja reposto o controlo das fronteiras terrestres com Espanha, depois de milhares de migrantes terem chegado a Ceuta nas últimas horas.
"Perante os acontecimentos em Ceuta, que o Chega considera constituírem uma verdadeira invasão migratória, e face à entrada de um elevado número de migrantes irregulares em poucas horas, o Grupo Parlamentar do Chega dará entrada, ainda hoje, de uma iniciativa que propõe a suspensão temporária da aplicação do Acordo de Schengen e a reposição imediata do controlo nas fronteiras terrestres com Espanha", anunciou o partido.
Em comunicado, a bancada do Chega defende que "Portugal tem de voltar a controlar quem entra no seu território" porque "a segurança dos portugueses está em primeiro lugar".
"O presidente do Chega manteve, durante a manhã de hoje, diversos contactos com líderes europeus dos Patriots e do ECR sobre esta situação. Na sequência dessas conversações, vários desses líderes estão a ponderar exigir aos respetivos governos a adoção de medidas semelhantes face a fronteira com Espanha", indica também o partido.
Cerca de 60.000 migrantes entraram no enclave de Ceuta nos últimos dias, tendo-se deslocado por mar e por terra a partir de Marrocos, de acordo com estimativas das autoridades.
O número de vítimas mortais no mar subiu para 34. Pedro Sánchez avançou que o Governo espanhol está a acelerar o repatriamento dos marroquinos.
c/ Lusa