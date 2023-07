"Chegou a era da ebulição global". Julho deverá ser o mês mais quente desde que há registo

Numa altura em que vários países do hemisfério norte enfrentam grandes incêndios e ondas de calor constantes, os cientistas adiantam que este já é o mês mais quente desde que há registo mesmo antes de terminar.De acordo com a Organização Meteorológica Mundial (OMM) e o programa europeu de monitorização do clima Copérnico, é “extremamente provável” que as temperaturas globais batam recordes este mês.

“Não temos de esperar até ao fim do mês para saber. A menos que haja uma mini-Idade do Gelo nos próximos dias, o mês de julho de 2023 vai bater recorde em todo o mundo", afirmou o secretário-geral das Nações Unidas.







Na mesma linha, o secretário-geral da Organização Meteórológica Mundial, Petteri Taalas, afirmou queEstas estimativas são corroboradas pelos peritos da Universidade de Leipzig, na Alemanha, que estimam uma temperatura média global para este mês cerca de 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais.

No passado mês, o planeta registou o mês de junho mais quente desde que há registo. De acordo com os especialistas, o ano de 2023 poderá destronar o ano de 2016 como o mais quente desde 1850. Atualmente, os oito anos mais quentes foram os últimos oito anos.

, refere Michael Mann, cientista climático da Universidade da Pensilvânia, citado pela agência Reuters. Ainda que os registos climáticos concretos sejam relativamente recentes, os cientistas procuram apurar dados prévios através de núcleos de gelo ou de anéis de árvores. Esta análise sugere que a Terra não atingia estas temperaturas desde há 120 mil anos.“Salvo se houver um grande impacto causado por um asteróide hoje, é praticamente certo que julho de 2023 será o mês mais quente desde que há registos e por uma grande margem. Pessoalmente, acho que a magnitude deste recorde é algo impressionante. Não vemos nada de comparável no registo histórico do mês de julho”, afirmou o cientista climático Zeke Hausfather, citado pelo jornal

A comunidade cientifica espera que este ano e o início do próximo registem temperaturas mais elevadas do que o habitual muito por culpa da emissão de gases com de efeito de estufa, mas também do fenómeno natural El Niño, uma oscilação do vento e água que ocorre em intervalos médios de quatro anos e persiste de seis a 15 meses, pelo que os seus efeitos se deverão estender até 2024.