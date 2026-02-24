Cheias deixam mais de 230 mil crianças fora da escola em 2026 em Moçambique

"As crianças no sul de Moçambique estão na linha de frente da crise climática. Inundações consecutivas destruíram as suas escolas e privaram-nas da educação, colocando os seus futuros em risco, e a temporada de ciclones acaba de começar. Milhares de crianças e famílias já sofrem com os impactos de ciclones e emergências climáticas anteriores", disse Ilaria Manunza, diretora Nacional da Save the Children em Moçambique, citada no comunicado da ONG.

A Save The Children estima que mais de 430 escolas foram afetadas pelas inundações, com mais de 840 salas de aula completamente destruídas pelos ventos fortes e pelas águas, referindo que os seus impactos obrigaram o Governo a usar escolas como centros de acomodação.

Alertou ainda para o aumento do número de menores que, a cada ano, não frequentam a escola em Moçambique devido aos impactos das cheias, "aumentando o risco de perda de aprendizagem a longo prazo" e de abandono escolar.

O arranque oficial do ano letivo de 2026 em Moçambique estava previsto para 30 de janeiro, mas o Governo decidiu adiar para 27 de fevereiro, devido às cheias generalizadas no país.

"No entanto, algumas escolas ainda necessitam de grandes reparações, limpeza e desinfeção e não se sabe ao certo se todos os alunos poderão retornar", lê-se no comunicado da ONG.

Segundo a Save The Children, mais da metade dos afetados pelas cheias da presente época das chuvas são crianças, com a organização a indicar que as inundações severas e generalizadas no sul de Moçambique agravaram a emergência, sobretudo após os impactos do ciclone Gezani que afetou principalmente a província de Inhambane, no sul do país.

De acordo com informação consultada pela Lusa na base de dados do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD), atualizada ao início da manhã de hoje, foram afetadas 868.593 pessoas na presente época das chuvas, correspondente a 200.739 famílias, havendo também 12 desaparecidos e 331 feridos.

Este balanço contabiliza mais quatro mortos face à atualização de segunda-feira.

Só as cheias de janeiro provocaram, pelo menos, 27 mortos - afetando 724.131 pessoas - e a passagem do ciclone Gezani em Inhambane, em 13 e 14 de fevereiro, causou mais quatro mortos e afetou 9.040 pessoas, segundo os dados atualizados do INGD sobre a época das chuvas.

Desde outubro, o instituto de gestão de desastres moçambicano ativou 149 centros de acomodação, que albergaram 113.478 pessoas, dos quais 41 ainda estão ativos, com pelo menos 33.905 pessoas.