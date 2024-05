EPA

A chuva não dá tréguas no Estado brasileiro do Rio Grande do Sul. Os alertas voltaram a soar com a subida do nível das águas. O centro da cidade de Porto Alegre permanece alagado.

Foi lá que o correspondente da Antena 1 no Brasil, Pedro Sá Guerra, falou com um emigrante português, empresário, que contabiliza prejuízos elevados por causa deste temporal.



As autoridades fizeram um novo balanço nas últimas horas e elevaram para 143 o número de mortos devido às inundações que afetam o sul do Brasil desde o início do mês.