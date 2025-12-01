Cheias provocam mais de mil mortos em vários países asiáticos

O Governo indonésio mobilizou os meios militares para ajudar as populações. O presidente indonésio, Prabowo Subianto, enfrenta uma crescente pressão para declarar o estado de emergência nacional face ao desastre natural mais mortífero do país desde o terramoto e tsunami que mataram mais de 2.000 pessoas em Sulawesi, em 2018.



Ao contrário do seu homólogo do Sri Lanka, o líder indonésio não solicitou ajuda internacional.





A chuva intensa também tem causado destruição e centenas de mortos no Sri Lanka, Tailândia e Malásia. No Sri Lanka, há registo de 390 mortos e 352 desaparecidos. Na Tailândia houve 176 mortes e na Malásia registaram-se duas mortes.

A Organização Mundial de Saúde anunciou o envio de equipas de resposta rápida e de bens essenciais para a região.