Cheias repentinas na Índia

Quatro pessoas morreram e dezenas estão desaparecidas, na Índia.



As chuvas intensas e repentinas provocaram um deslizamento de terras numa aldeia próxima dos Himalaias.



Um rio de lama atravessou toda a localidade de Dharali e arrasou casas, lojas e hotéis.



A força das águas também destruiu várias estradas e isso tem dificultado as operações de resgate.



As autoridades garantem que os helicópteros do exército estão em prontidão para lançarem alimentos às populações que ficaram isoladas.