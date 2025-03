Cheias Toscânia. Governador fala em evento "sem precedentes"

Várias pessoas tiveram de ser resgatadas, e várias dezenas foram mesmo retiradas de casa para impedir que ficassem presas devido à subida do nível da água.



O aumento do caudal do rio Arno, em Florença, continua a ser motivo de preocupação. Segundo os registos da região, a chuva que caiu nos últimos dias foi mais do dobro da precipitação de outros anos.



O governador da região da Toscana, Eugenio Giani, diz que não há memória de um episódio assim.