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"Cheira tão bem". Lula e o petróleo na Amazónia
À procura da reeleição e do quarto mandato - não consecutivo - em outubro, Luís Inácio Lula da Silva visitou o local onde foi encontrado petróleo, na bacia da foz do Rio Amazonas. Aos jornalistas mostrou uma amostra de crude. "Vou guardá-lo numa caixa", afirmou o presidente brasileiro, para acrescentar: "Cheira tão bem".
O presidente do Brasil esteve numa base de operações da Petrobras, onde afirmou (num vídeo publicado pela Petrobras) que "o petróleo descoberto é um passaporte para o futuro deste país e, ao dizê-lo, não renego a minha luta para que um dia não precisemos mais de combustíveis fósseis".
Estas últimas palavras são a resposta de Lula da Silva às críticas de organizações ambientalistas. Várias organizações apontam a contradição entre a exploração de petróleo na região e os alertas sobre a necessidade de reduzir o uso de combustíveis fósseis.Os ambientalistas afirmam que a zona é ecologicamente sensível e que os eventuais impactos da exploração de petróleo ainda são desconhecidos.
À agência de notícias France-Presse Suely Araújo, coordenadora do Observatório do Clima, alerta que as comunidades indígenas da região não foram consultadas antes da autorização dos furos e houve erros de cálculo sobre as consequências de uma eventual maré negra.
Foto: Petrobras
Ao comentar críticas internacionais, especialmente de países europeus, sobre a exploração de combustíveis fósseis na região da Foz do Amazonas, Lula subiu o tom em defesa dos interesses nacionais. "Isso aqui significa soberania nacional. Um país que tem um petróleo dessa qualidade não vai permitir que ninguém meta o dedo nele".
A Petrobras confirmou a existência de petróleo no poço Morpho, na bacia da Foz do Amazonas, a 175 quilómetros da costa amazónica, numa vasta região marítima denominada Margem EquatorialNo entanto, não divulgou uma estimativa de volume e a exploração do poço deve continuar por mais 15 a 20 dias.
A empresa também prevê novas perfurações para entender o potencial da região.
Foto: Petrobras
Neste momento, ainda não é possível garantir que haverá produção porque também é necessário avaliar se as características do petróleo justificam uma exploração comercial.
A região também ganhou interesse após descobertas de petróleo na vizinha Guiana, em áreas com características geológicas semelhantes.
Foto: EPA
Lula, de 80 anos, vai disputar em outubro um quarto mandato não consecutivo. Foto: EPA
Outro dos candidatos nas eleições presidenciais brasileiras é Flávio Bolsonaro, o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro.