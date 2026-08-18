"Cheira tão bem". Lula e o petróleo na Amazónia

afirmou (num é um passaporte para o futuro deste país e, ao dizê-lo, não renego a minha luta para que um dia não precisemos mais de combustíveis fósseis". O presidente do Brasil esteve numa base de operações da Petrobras, onde(num vídeo publicado pela Petrobras ) que "o petróleo descobertoe, ao dizê-lo, não renego a minha luta para que um dia não precisemos mais de combustíveis fósseis".



Estas últimas palavras são a resposta de Lula da Silva às críticas de organizações ambientalistas. Várias organizações apontam a contradição entre a exploração de petróleo na região e os alertas sobre a necessidade de reduzir o uso de combustíveis fósseis. Os ambientalistas afirmam que a zona é ecologicamente sensível e que os eventuais impactos da exploração de petróleo ainda são desconhecidos.





À agência de notícias France-Presse Suely Araújo, coordenadora do Observatório do Clima, alerta que as comunidades indígenas da região não foram consultadas antes da autorização dos furos e houve erros de cálculo sobre as consequências de uma eventual maré negra.





Foto: Petrobras





Ao comentar críticas internacionais, especialmente de países europeus, sobre a exploração de combustíveis fósseis na região da Foz do Amazonas, Lula subiu o tom em defesa dos interesses nacionais. "Isso aqui significa soberania nacional. Um país que tem um petróleo dessa qualidade não vai permitir que ninguém meta o dedo nele".



A Petrobras confirmou a existência de petróleo no poço Morpho, na bacia da Foz do Amazonas, a 175 quilómetros da costa amazónica, numa vasta região marítima denominada Margem Equatorial No entanto, não divulgou uma estimativa de volume e a exploração do poço deve continuar por mais 15 a 20 dias.



A empresa também prevê novas perfurações para entender o potencial da região.







Foto: Petrobras



Neste momento, ainda não é possível garantir que haverá produção porque também é necessário avaliar se as características do petróleo justificam uma exploração comercial.





A região também ganhou interesse após descobertas de petróleo na vizinha Guiana, em áreas com características geológicas semelhantes.







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Foto: EPA Lula, de 80 anos, vai disputar em outubro um quarto mandato não consecutivo.Foto: EPA





Outro dos candidatos nas eleições presidenciais brasileiras é Flávio Bolsonaro, o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro.