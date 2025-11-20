Chéquia. Choque entre dois comboios provoca cinco feridos graves

"As causas do acidente estão a ser investigadas no local pela Inspeção Ferroviária", adianta a České dráhy, o serviço de comboios do país.

Stále zasahujeme u nehody vlaků u Zlivi. V tuto chvíli jsou všichni cestující evakuováni. Zdravotníci pokračují v třídění a ošetření zraněných. Na místě jsou dva evakuační autobusy pro komfort nezraněných a lehce zraněných osob. Vyslali jsme také psychologa HZS Jihočeského kraje. pic.twitter.com/S13xPTx9fH — HZS Jihočeského kraje (@HZS_jihocesky) November 20, 2025

De acordo com a televisão pública, estiveram no local "sete equipas de resgate e um helicóptero", assim como quatro inspetores ferroviários. Em declarações à imprensa checa, a porta-voz do hospital de České Budějovice, Iva Nováková, afirma que chegaram ao hospital cinco feridos graves, tendo sido também acionado o plano de contingência para receber mais feridos.O Departamento de Bombeiros da Boémia do Sul que também esteve no local garante na rede social X que os comboios foram evacuados, com "pessoal médico a continuar a triagem e a tratar dos feridos", assim como um psicólogo.O acidente ocorreu por volta das 6h00, e provocou um corte no troço Dívčice – České Budějovice. A České dráhy está a garantir uma alternativa rodoviária aos passageiros, para manter os seus serviços em funcionamento.