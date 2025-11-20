Chéquia. Colisão entre comboios provoca 47 feridos e prejuízos até seis milhões de euros



Por outro lado, a imprensa também dá conta da ultrapassagem de um sinal stop como possível causa para a colisão entre os dois comboios.













A polícia abriu um processo criminal por “suspeita de crime de perigo público por negligência”, e adianta que as investigações preliminares dão conta de danos que podem chegar aos 150 milhões de coroas (cerca de 6,2 milhões de euros).Na rede social X, o ministro cessante dos Transportes, Martin Kupka, afirma que a. No entanto, o governante acrescenta que “este acidente também demonstra que é necessário continuar a melhorar a segurança moderna que é mais eficaz para prevenir erros humanos”.Ao Hospodářské noviny, um especialista em infraestruturas, sob anonimato, afirma que "nesta situação, provavelmente nem mesmo o ETCS teria evitado o acidente, não haveria muito o que fazer”.No entanto, o inspetor-geral da Inspeção Ferroviária, Jan Kučera, adiantou que apenas a investigação pode revelar as causas do acidente, mas admitiu que “vários cenários são possíveis”.O acidente ocorreu por volta das 6h00, tendo sido mobilizados meios de socorro que ainda se encontram no local, que instalaram um hospital de campanha no prado perto da estação de Silv. Foi também acionado o plano de contingência do hospital de České Budějovice, para onde estão a ser encaminhados os feridos. Um dos feridos graves encontra-se internado na unidade de Anestesiologia e Reanimação, e os restantes três na unidade de cuidados intensivos.