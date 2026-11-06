Chiclayo: Papa Leão XIV regressa "a casa"

Quando o Padre Kelvin Delgado conheceu Robert Prevost era estudante de Teologia, no seminário. Agora, o Padre Kelvin Delgado trabalha na Diocese de Chiclayo, é o responsável de comunicação e imprensa e tem estado envolvido nas atividades para a receção ao Papa Leão XIV. Conheceu-o ainda como administrador apostólico, era o Monsenhor Robert Prevost, que depois foi ordenado Bispo.Recorda-o "simples, próximo, acessível, que sabia ouvir e estava sempre pronto a ajudar no que fosse necessário". Sabe as datas de cor, os cargos e a chamada do Papa Francisco, que levou o Bispo Robert Prevost ao Vaticano. Kelvin Delgado diz que há muita gente que sente a sua falta e recorda uma senhora que, junto à Catedral de Chiclayo, conversava com "um cartaz gigante" com a imagem de Leão XIV. "Depois, ao passar, disse-nos que estava a perguntar-lhe por que razão tinha ido para Roma se Chiclayo precisa dele".Foi em 2023 que Robert Prevost deixou Chiclayo e rumou ao Vaticano e Kelvin Delgado considera que o Bispo que agora, três anos depois, regressa como Papa, só mudou "no cargo" continuando "a ser o mesmo homem que ouve, que está atento, pronto a ajudar, agora como pastor da Igreja Universal".A Diocese de Chiclayo tem-se preparado "em vários aspetos" para receber, pela primeira vez, um Papa, "não só no plano logístico, que tem a ver com tudo o que é preciso preparar, montar palcos, lidar com a imprensa", mas, "também no plano espiritual". Nesta entrevista à Antena 1, Kelvin Delgado descreve pessoas "ansiosas" com esta visita, nomeadamente "idosos, que querem ir às Pampas de Pimentel, onde se vai celebrar a missa, ou mesmo alguns que vão, apesar da sua condição física limitada devido à própria idade", ou mesmo "doentes que querem estar presentes".O Peru não recebe a visita de um Papa desde 2018 mas Francisco, na altura, passou por Lima, Puerto Maldonado e Trujillo. A chegada de Leão XIV a Chiclayo está marcada para o dia 13 de novembro e Kelvin Delgado sublinha a "mensagem de esperança, de unidade e de paz" que leva à comunidade. Esta viagem à América Latina começa no dia 6 e primeiro tem passagens pelo Uruguai e pela Argentina.