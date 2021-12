Chile. Candidato da esquerda ganha folgadamente eleição presidencial

Cumpriu-se a democracia e numa votação em massa e uma das mais participadas desde há muito no Chile, com mais de oito milhões de pessoas a escolherem o novo presidente. A viragem foi clara, com Boric a conseguir quase 56% dos votos.



Gabriel Boric, 35 anos, líder da Frente Ampla, a coligação de esquerda criada em 2017 e com o apoio do Partido Comunista representa a parte da sociedade chilena que nestas eleições presidenciais exigiu "mudanças profundas" no país: melhores pensões, melhor educação e saúde e igualdade de género.