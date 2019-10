Chile. Contestação ao custo de vida gerou onda de protestos, barricadas, motins e saques

Pelo menos sete pessoas morreram na sequência dos protestos que duram há três dias na capital do Chile. Santiago e arredores vivem desde sexta-feira episódios de manifestações violentas, pilhagens e vandalismo, devido às manifestações contra o custo de vida. O Presidente do Chile, Sebastián Piñera decretou o Estado de Emergência, com recolher obrigatório.



Pelo segundo dia consecutivo, seis cidades chilenas, incluindo a capital, estão sob recolher obrigatório. A medida vigora a partir das 19h00.



O objetivo é controlar a onda de violência desencadeada pelo aumento do preço nos bilhetes do metro.