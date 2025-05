Chile em alerta de tsunami após sismo de 7.5 no mar da costa sul

O Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Catástrofes do Chile (SENAPRED) informou que a zona costeira da região de Magallanes, no extremo sul do país, deve ser evacuada devido ao risco de tsunami.





A mesma entidade explicou que este estado de precaução está associado a tsunamis menores. A Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos EUA fala em ondas de até três metros no Chile.



"Estamos a pedir para evacuar a costa em toda a região de Magallanes", indicou o presidente chileno, Gabriel Boric, na rede social X, acrescentando que todos os recursos do Estado serão disponibilizados para lidar com qualquer impacto.





Llamamos a evacuar borde costero en toda región de Magallanes. En estos momentos nuestro deber es prevenir y hacer caso a autoridades. COGRID regional y nacional están comenzando. Todos los recursos del Estado están a disposición. https://t.co/2qAA3TGEcN — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) May 2, 2025



O Serviço Hidrográfico e Oceanográfico do Chile estimou que as ondas vão atingir bases na Antártida e cidades no extremo sul do Chile nas próximas horas.





O sismo foi registado às 9h58 locais a 218 quilómetros a sul da cidade de Puerto Williams e a cerca de 2.500 quilómetros de Santiago, segundo o Centro Sismológico Nacional.



Esta entidade registou uma magnitude de 7.5, enquanto o Instituto Geofísico dos EUA assinalou 7.4.



O Chile é um dos países que mais terramotos já registou até hoje. Três placas tectónicas convergem neste território: a placa de Nazca, a placa sul-americana e a placa antártica.



Em 1960, a cidade de Valdivia, no sul do país, foi devastada por um terramoto de magnitude 9.5, considerado o mais forte alguma vez registado, causando a morte de 9.500 pessoas.



Em 2010, um sismo de 8.8 seguido de um tsunami matou mais de 520 pessoas.