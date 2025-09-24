China abdica de tratamento especial como país em desenvolvimento na OMC

A decisão foi confirmada pelo vice-ministro do Comércio e representante para o Comércio Internacional da China, Li Chenggang, durante uma conferência de imprensa, após ter sido antecipada pelo primeiro-ministro chinês, Li Qiang, à margem da 80ª Assembleia Geral das Nações Unidas.

Li Chenggang lamentou o "recente ressurgimento do protecionismo e do unilateralismo", criticando em particular "a imposição arbitrária de tarifas por parte de um certo país", numa alusão aos Estados Unidos.