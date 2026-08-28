China afasta poderoso general Zhang Youxia da liderança militar chinesa

Zhang, considerado até ao início deste ano o general mais poderoso da China e um aliado próximo do Presidente chinês, Xi Jinping, foi formalmente destituído da CMC na sequência das acusações anunciadas em janeiro.

As autoridades chinesas investigaram o general por "graves violações da disciplina e da lei", expressão habitualmente utilizada pelo Partido Comunista Chinês (PCC) para designar suspeitas de corrupção.

A abertura da investigação contra uma das figuras mais importantes da hierarquia militar chinesa foi interpretada como mais um sinal da amplitude da campanha anticorrupção promovida por Xi desde que chegou ao poder, em 2012.

A campanha atingiu ao longo dos últimos anos responsáveis de diferentes níveis do Estado, do Partido Comunista e das Forças Armadas chinesas.

Zhang Youxia, uma figura pública conhecida na China, ocupava uma posição particularmente relevante na estrutura militar enquanto vice-presidente da Comissão Militar Central, o órgão máximo de comando das Forças Armadas chinesas, presidido por Xi Jinping.

Em simultâneo com o anúncio da investigação a Zhang, o Ministério da Defesa chinês anunciou, em janeiro, que Liu Zhenli, chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, estava também sob investigação.

O Estado-Maior Conjunto integra a estrutura superior do comando militar chinês, responsável pela coordenação das operações e da defesa nacional.