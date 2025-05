China alarga política de isenção de visto a mais quatro países do Golfo

A partir de 9 de junho, titulares de passaportes da Arábia Saudita, Omã, Kuwait e Barém vão ser autorizados a entrar na China sem visto, para estadias até 30 dias, anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros da China.

A isenção, que abrange estadias para efeitos de negócios, turismo, visitas familiares ou intercâmbios culturais, estará em vigor durante um ano, a título experimental.

"Além da política abrangente de isenção de vistos mútuos implementada para os Emirados Árabes Unidos e o Qatar em 2018, as mais recentes medidas de isenção de vistos da China estendem-se agora aos seis Estados membros do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG)", indicou a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Mao Ning.

O país asiático, que manteve durante três anos as fronteiras praticamente encerradas, devido à pandemia da covid-19, passou a atribuir isenções de visto em 2023, inicialmente a cinco países europeus e, depois, a quase todos os países da União Europeia, incluindo Portugal, visando estimular o turismo internacional e o investimento estrangeiro.

No início deste mês, Pequim anunciou que alargou a isenção de vistos para cinco países sul-americanos: Brasil, Argentina, Chile, Peru e Uruguai.

Intenção dos chineses

O anúncio mais recente foi feito na sequência de um cimeira tripartida entre altos responsáveis da China, da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) e do CCG, com o objetivo de reforçar os laços económicos regionais e atenuar o impacto da guerra comercial com os Estados Unidos.

O primeiro-ministro chinês, Li Qiang, sugeriu durante o evento a criação de um "círculo económico vibrante" entre as três partes, através de intercâmbios mais profundos em benefício de cada nação e do desenvolvimento global.

"Devemos agarrar firmemente esta oportunidade histórica, enriquecer continuamente o poder da cooperação trilateral e esforçarmo-nos por criar um modelo de cooperação e desenvolvimento global", afirmou na sua intervenção inicial.