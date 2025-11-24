China alerta para "tensões regionais" após Japão instalar mísseis perto de Taiwan

A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, Mao Ning, fala numa ação deliberada que cria uma tendência perigosa que deve causar alarme internacional."A decisão do Japão de colocar armas ofensivas nas ilhas do sudoeste adjacentes a Taiwan cria deliberadamente tensões regionais e provoca confrontos militares"."Se juntarmos esse ato às declarações erróneas da primeira-ministra japonesa Sanae Takaichi relacionadas com Taiwan, estamos perante uma tendência extremamente perigosa que requer uma elevada vigilância dos países vizinhos e da comunidade internacional".