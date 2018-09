China ameaça EUA devido a sanções por compra de armamento russo

Graça Andrade Ramos - RTP21 Set, 2018, 15:20 / atualizado em 21 Set, 2018, 16:07 | Mundo

Esta foi a primeira vez que os Estados Unidos se atreveram a sancionar um Governo estrangeiro pela aquisição de material de Defesa à Rússia, neste caso, aviões de caça e mísseis terra-ar.





Num contexto de guerra comercial sino-americana, Pequim reagiu com palavras duras e ameaças. O porta-voz da diplomacia chinesa, Geng Shuang, não se conteve.



Na verdade, o alvo era a Rússia

Washington diz que a compra de Pequim viola as sanções impostas à Rússia pela sua ingerência nas eleições presidenciais de 2016 e pela intervenção militar no leste da Ucrânia.







A medida, explicou à imprensa sob anonimato um alto diplomata norte-americano, não se dirige, por isso, contra a China. "O objeto final destas sanções é a Rússia", afirmou, citado pela Agência France Presse. "Não se trata de minar a Defesa de nenhum país em particular", garante.

Retratem-se!

As sanções americanas irão abranger 33 novas pessoas e entidades russas, incluindo empresas e agências, nos setores militar e de vigilância.







Entre outros, serão sancionados Igor Korobov, o patrão do GRU, a agência de informações russa, a organização paramilitar Wagner, ativa na Ucrânia e na Síria, e o financiador Evguéni Prigojine, próximo do Presidente russo, Vladimir Putin.

Já o Departamento de Desenvolvimento de Equipamentos do Ministério da Defesa chinês, e o respetivo diretor, Li Shangfu, foram sancionados pela compra de caças Soukhoï Su-35 e por equipamentos ligados ao sistema de defesa anti-aérea russa S-400.







A imporem-se as sanções, não só não poderão exportar produtos para os EUA, como irão ver embargadas eventuais propriedades que detenham em território norte-americano. Quaisquer transações financeiras suas nos EUA serão também vetadas.

Pequim apresentou uma queixa formal contra uma iniciativa "irracional". "Exigimos firmemente aos Estados Unidos que resolva este problema e retire estas sanções", afirmou Geng Shuang.



Parceiros estratégicos



O porta-voz da diplomacia chinesa lembrou ainda que China e Rússia são "parceiros estratégicos" na defesa dos "interesses legítimos dos dois países assim como a paz e a estabilidade regionais".







Os seus intercâmbios baseiam-se em confiança mútua e também, sublinhou Shuang, no cumprimento das normas internacionais.

Pequim e Moscovo têm estreitado as suas relações bilaterais nos últimos seis anos, desde que Xi Jinping chegou ao poder.







Xi e Putin são amigos e os dois países partilham a noção de que a ordem mundial atual necessita de ser reformada. Ambos olham igualmente com desconfiança os Estados Unidos da América.

O estreitamento dos laços já passou da área económica inicial para a área da Defesa.







Além das compras de armamento, a China participou como convidada nas recentes manobras militares russas, consideradas as maiores desde a Guerra Fria, na presença de Putin e de Xi, no inicio de uma visita do chefe de estado chinês a Vladivostok.

"Este gesto dos Estados Unidos viola gravemente os princípios fundamentais das relações internacionais e fere seriamente as relações entre os dois países e os seus exércitos", declarou Shuang, sublinhando que Pequim já protestou junto de Washington e exige uma retratação norte-americana, sob pena de "sofrer as consequências".Também Moscovo reagiu sem meias-palavras e acusou Washington de ameaçar a "estabilidade mundial"."Seria bom lembrarem-se de uma noção como a estabilidade mundial, que fazem abanar de uma forma irrefletida", denunciou o vice-ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergueï Riabkov, em comunicado. "Brincar com o fogo é estúpido, pois pode tornar-se perigoso", avisou ainda.Riabkov reparou também que parece existir nos Estados Unidos "um prazer nacional em adotar medidas anti-russas", calculando que já rondam as 60 iniciativas desde tipo desde 2011.Outros países que façam o mesmo podem ser igualmente sancionados, acrescentou, num aparente recado à Turquia.Mesmo com esta justificação, as sanções parecem ter sido vistas como uma oportunidade de os EUA atingirem, de uma única penada, dois adversários de peso na cena internacional."A Rússia é agressiva, a Rússia tenta ingerir-se nas nossas eleições (...) mas a longo termo, se falarmos daquilo que ameaça os rendimentos dos americanos, que ameaça verdadeiramente o crescimento económico americano, a China representa, e de longe, a maior ameaça aos Estados Unidos", lembrou há dias o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo.