China anuncia presença do líder norte-coreano na parada militar de 03 de setembro
A China anunciou hoje a presença do líder norte-coreano Kim Jong Un no desfile militar em Pequim que marcará as comemorações dos 80 anos fim da Segunda Guerra Mundial no próximo dia 03 de setembro.
Hong Lei, um alto funcionário do ministério chinês dos Negócios Estrangeiros, anunciou a presença do líder norte-coreano numa conferências de imprensa em Pequim, na que será a primeira visita de Kim Jong Un à China desde janeiro de 2019.
Hong Lei também confirmou a presença do Presidente russo, Vladimir Putin, e de seu homólogo iraniano, Massoud Pezeshkian. A agência oficial Xinhua informou que 26 líderes estrangeiros estarão presentes.
Pequim pretende demonstrar ao mundo o seu poderio militar no desfile militar que decorrerá na avenida que contorna a Praça Tiananmen.
O desfile encerrará uma sequência de eventos, entre os quais se inclui a cimeira da Organização de Cooperação de Xangai, que irá decorrer entre 31 de agosto e 01 de setembro, em Tianjin (nordeste da China), anunciada como "a maior" desde a fundação da organização em 15 de junho de 2001.
Os membros da Organização de Cooperação de Xangai incluem, além da República Popular da China, a Rússia, a Índia, o Paquistão, o Irão, a Bielorrússia, o Cazaquistão, o Quirguistão, o Tajiquistão e o Uzbequistão, representando aproximadamente 40% da população mundial.