China apela à Índia para manter "impulso positivo" nas relações bilaterais

Wang transmitiu a mensagem durante um encontro com Modi, em Nova Deli, no âmbito da visita que realiza à Índia para participar na reunião dos altos representantes de segurança do bloco de economias emergentes BRICS, segundo um comunicado divulgado pelo ministério dos Negócios Estrangeiros da China.

O chefe da diplomacia chinesa defendeu a necessidade de aplicar os consensos alcançados pelos líderes dos dois países, continuar a "reforçar a confiança mútua", "gerir adequadamente as questões sensíveis" e "alargar a cooperação".

Wang afirmou que preservar a melhoria das relações entre a China e a Índia "corresponde aos interesses fundamentais dos dois povos e às expectativas da comunidade internacional".

Modi pediu a Wang que transmitisse saudações ao Presidente chinês, Xi Jinping, e ao primeiro-ministro, Li Qiang, e afirmou que a Índia e a China, enquanto "civilizações antigas", devem manter contactos de alto nível, "impulsionar a cooperação prática" e "defender os interesses partilhados" dos países do chamado Sul Global.

"Nas circunstâncias atuais, é necessário que ambas as partes preservem a sua amizade tradicional", declarou o líder indiano.

Modi manifestou ainda apoio à futura presidência rotativa chinesa dos BRICS, prevista para 2027, e mostrou disponibilidade para colaborar com Pequim no desenvolvimento do bloco.

Durante a visita, Wang reuniu-se também com o conselheiro de Segurança Nacional da Índia, Ajit Doval, com quem analisou a evolução recente das relações bilaterais à margem da reunião dos altos representantes de segurança dos BRICS.

Os encontros decorrem num contexto de aproximação entre os dois países mais populosos do mundo, desde 2025, incluindo a retoma da concessão mútua de vistos, a reabertura do comércio fronteiriço e o restabelecimento dos voos diretos, suspensos desde 2020.

Nos últimos meses, as duas partes intensificaram os contactos diplomáticos e de segurança para estabilizar uma relação ainda condicionada pela disputa fronteiriça nos Himalaias, que esteve na origem da mais grave crise bilateral em décadas, após o confronto militar ocorrido em junho de 2020 no vale de Galwan.

Xi Jinping e Narendra Modi voltaram a encontrar-se no âmbito deste processo de aproximação, incluindo numa reunião realizada em Tianjin, no nordeste da China, à margem da cimeira da Organização de Cooperação de Xangai, em agosto de 2025, depois do encontro mantido em 2024, em Kazan, na Rússia, que marcou o início da atual fase de aproximação.