China apela à "unidade interétnica" no Tibete



Foto: Carlos Garcia Rawlins - Reuters





De acordo com um resumo oficial do discurso, Xi Jiping terá afirmado que, “para governar, estabilizar e desenvolver o Tibete, a primeira coisa a fazer é manter a estabilidade política, a estabilidade social, a unidade étnica e a harmonia religiosa”.







Foto: AFP (Palácio Potala em Lhasa)





O presidente chinês pediu também uma regulamentação mais forte dos “assuntos religiosos” e a necessidade de “orientar o budismo tibetano para se adaptar à sociedade socialista”.



Foto: Reuters Foto: Reuters

Ainda assim, a presença de Xi Jiping demonstra o desejo de afirmar autoridade sobre a região.

Quando a BBC visitou um mosteiro tibetano na província de Sichuan em junho, os monges afirmaram que os tibetanos estavam a ser privados dos seus Direitos Humanos e que o Partido Comunista Chinês (PCC) continuava a “oprimir e perseguir” o seu povo.

Tibete, o Teto do Mundo

Cercado por cadeias montanhosas e formado por uma ampla planície central, o Tibete é a região mais elevada do planeta Terra e é apelidado como "Teto do Mundo".







Foto: Reuters Foto: Reuters





Não sendo reconhecido pela ONU como país independente, o Tibete entrou na lista de preocupações das Nações Unidas em 2024. O chefe de Direitos Humanos da ONU, Volker Turk, acusou o governo chinês de cometer “violações dos direitos humanos” nas regiões de Xinjiang e no Tibete.





Em causa as “leis, políticas e práticas que violam os direitos fundamentais, incluindo nas regiões de Xinjiang e Tibete”, disse Turk ao Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra. Pequim negou a violação de direitos humanos na região.







Atualmente, o Tibete é uma “Região Autónoma” sob controlo da China. A história da região, no entanto, é marcada por períodos de independência e momentos de domínio estrangeiro.







Por exemplo, em 1904 o território foi invadido por tropas britânicas. Com a queda da dinastia Qing, na China, o Tibete declarou independência em 1913 e foi governado pelo 13º Dalai Lama até 1933. As tensões entre o Tibete e a China começaram a crescer no fim da década de 1940.

Em 1950, tropas chinesas invadiram o Tibete. O Dalai Lama, então com 15 anos, assumiu como chefe de Estado. Em 1951, sob pressão, representantes tibetanos assinaram um acordo reconhecendo a soberania chinesa. Houve resistências isoladas nos anos seguintes.







Em 1959, houve uma grande revolta do povo tibetano contra a China. A repressão chinesa levou o Dalai Lama ao exílio na Índia, onde criou um governo no exílio.







Desde então, o Dalai Lama nunca mais voltou ao Tibete.



O presidente chinês elogiou o governo local por “se envolver numa— uma referência à resistência tibetana a Pequim, que dura há décadas.Esta visita acontece apenaster anunciado que seria o seu gabinete, e não a China, aNo entanto, os líderes chineses afirmam que só eles têm o poder de supervisionar a escolha do próximo líder espiritual do Tibete.A presença de Xi Jiping também ocorre um mês após ter começado a ser, aquela que será aNa reunião com as autoridades locais na quarta-feira, o presidente chinês encorajou os, bem como a popularização de uma língua e caracteres comuns a nível nacional.Xi Jiping também destacou o que considera serem as: garantir a estabilidade, facilitar o desenvolvimento, proteger o ambiente e reforçar as fronteiras.As políticas do Partido Comunista Chinês incluemdas crianças tibetanas, que agora devem frequentar escolas chinesas estatais e aprender mandarim.No entanto, não fez qualquer referência ao, o líder espiritual tibetano que vive exilado na Índia desde queO líder de 90 anos sempre defendeu umapara resolver o estatuto do Tibete, masA capital do Tibete, Lhasa, fica a uma altitude que pode causar, de 72 anos.Esta é acomo chefe de Estado a esta região montanhosa do sudoeste da China, cuja história é marcada porOrganizações de defesa dos Direitos Humanos acusam a China deEm resposta, Pequim afirma terdos habitantes e nega ter suprimido os seus direitos humanos e liberdade de expressão.