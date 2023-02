China. Aposentados protestam contra cortes de benefícios médicos

Os protestos ocorreram pela primeira vez em Wuhan a 8 de fevereiro, após as autoridades provinciais chinesas declararem que cortariam uma percentagem na comparticipação pagas das despesas médicas que os aposentados podiam ver ressarcida no sistema de saúde.





Ontem, imagens nas redes sociais mostraram amplas manifestações compostas essencialmente por idosos a protestarem com os cortes dessas mais-valias. As alterações nos benefícios de saúde para os aposentados ocorrem no momento em que a China emerge da grande vaga de Covid do início do ano.







As autoridades descreveram estas mudanças como reformas. O governo chinês argumenta que a aplicação dos cortes servirá para aumentar o escopo de cobertura e incluir mais beneficiários no país. Em suma, seria retirar de uns para redistribuir por mais pessoas.





No entanto, as críticas às novas medidas apontam que o plano tem outras inteções - os cortes dos benefícios de saúde que o governo de Xi Jinping quer impor servirá para recuperar as grandes quantias de dinheiro gastas em testes covid obrigatórios e outras medidas restritivas durante a pandemia.

A Internacional como banda sonora dos protestos



É neste contexto que milhares de aposentados avançaram para as ruas. Em Wuhan, onde o vírus SARS-CoV- 2 foi detetado inicialmente, as vozes dos protestos ouviram-se pela segunda vez, assim como na cidade de Dalian, no nordeste do país.







A Radio Free Asia noticiou que os trabalhadores aposentados do ferro e do aço constituíam uma proporção significativa do grupo de protesto original em Wuhan.





Today, tens of thousands of Chinese pensioners took to the streets of Wuhan to protest against the govt cutting their medical benefits. In true communist fashion, CCP authorities sent in the police. Take a look:pic.twitter.com/VgH5ny0m1z — Steve Hanke (@steve_hanke) February 15, 2023

On February 8, when retired workers in Wuhan took to the streets to protest against medical insurance reform, today (February 15) they continued to rally in Zhongshan Park to protest the medical insurance reform cutting benefits. The Internationale was sung at the rally. pic.twitter.com/9r80Ld6zMx — China Labor Watch (@chinalaborwatch) February 15, 2023

Mas, curiosamente as autoridades em Wuhan e Dalian afirmaram que não tinham conhecimento dos protestos mais recentes e, como tal, não tinham comentários a fazer, de acordo com a BBC.Nos vídeos partilhados nas plataformas digitais mostraram manifestantes idosos a cantar o hino comunista, aUm logista que testemunhou os protestos desta quarta-feira em Wuhan confirmou à BBC queNa rede social chinesa Weibo, semelhante ao Twitter, a hashtag- em chinês - atraiu milhões de reações.foi rapidamente removida da seção "tópicos quentes" do site.correspondente ao local dos protestos mais recentes em Wuhan - Zhongshan Park - foi censurada e as fotos que diziam ser da manifestação foram também retirada.

Três anos de crise pandémica, acompanhados da política restritiva da covid-zero com confinamentos consecutivos e respetivas consequências económicas, geraram um vasto descontentamento público para com as políticas de saúde da China.