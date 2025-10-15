China apreende 60 mil mapas "problemáticos" sobre Taiwan

Os mapas são um tema sensível para a China e os seus rivais em relação aos recifes, ilhas e afloramentos rochosos no Mar do Sul da China.

O confisco de "mapas problemáticos" por agentes alfandegários chineses não é invulgar — embora o número de mapas apreendidos em Shandong supere facilmente as apreensões anteriores. As mercadorias que não passam na inspeção alfandegária são destruídas.

Tensões no Mar do Sul da China

A linha dos nove traços

Estas disputas eram por terra, mas, mais recentemente, o foco voltou-se para as reivindicações sobre a plataforma continental (a área do leito marinho que se estende para além da costa por pelo menos 200 milhas náuticas) e as zonas económicas (a área a pelo menos 200 milhas náuticas da costa). Por ano, mais de cinco mil milhões de dólares em comércio passam pelo mar, que contém ricas áreas de pesca e grandes reservas de petróleo e gás natural, na sua maioria inexploradas.





Desde o final da década de 1940 que a China promove a chamada linha dos nove traços no Mar do Sul da China. A linha, também conhecida como "linha em U" ou "língua de vaca", é composta por nove traços.