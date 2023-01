China apreensiva com situação no Estreito de Taiwan

"Adotámos uma série de medidas fortes para esmagar todas as formas de provocação", disse Ma Xiaoguang, porta-voz do Gabinete para os Assuntos de Taiwan do Conselho de Estado, o executivo chinês, acrescentando que as "atividades separatistas" e a "interferência de forças estrangeiras" ameaçam "seriamente" os interesses fundamentais da nação chinesa.

"No novo ano, a estratégia para resolver a questão de Taiwan será aderir ao princípio da reunificação pacífica", explicou Ma, observando que a "estratégia de Taiwan de contar com países estrangeiros para alcançar a independência" está "condenada ao fracasso", depois de o número de visitas à ilha de deputados e representantes políticos de vários países ter aumentado, no ano passado.

China e Taiwan vivem como dois territórios autónomos desde 1949, altura em que o antigo governo nacionalista chinês se refugiou na ilha, após a derrota na guerra civil frente aos comunistas. Pequim considera a ilha parte do seu território e ameaça a reunificação através da força, caso Taipé declare formalmente a independência.

Nos últimos anos, as incursões de jatos da Força Aérea chinesa no espaço aéreo de Taiwan intensificaram-se e, em agosto passado, após a então presidente da Câmara dos Representantes norte-americana, Nancy Pelosi, se deslocar a Taiwan - a visita de mais alto nível realizada pelos Estados Unidos à ilha em 25 anos - Pequim lançou exercícios militares numa escala sem precedentes, que incluíram o lançamento de mísseis e o uso de fogo real.

Ma Xiaoguang apelou à "exploração de novos caminhos para a integração" das áreas localizadas no Estreito de Taiwan e ao "apoio" dos empresários do território "a um novo modelo de desenvolvimento", acrescentando que a maioria da opinião pública taiwanesa "quer a paz, estabilidade e desenvolvimento".

Em 26 de dezembro, Taipé denunciou a presença de 71 aviões chineses nas proximidades da ilha.