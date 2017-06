China apresenta novo Destroyer

Jorge Almeida - RTP 28 Jun, 2017, 16:44 | Mundo

Foi lançado à água em Xangai um novo navio militar chinês construído no país. É um “destroyer” de uma nova geração da Marinha do Exército Popular de Libertação.



O vaso de guerra está equipado com novo armamento de defesa aérea, antimíssil e antissubmarino, segundo a agência de notícias estatal, Xinhua.

Domínio dos mares da China

A China reivindica a posse de quase todo o Mar da China Meridional, onde existem enormes depósitos de petróleo e gás natural. Nos últimos anos, o governo de Pequim construiu instalações militares e pistas de aviação em quase todas as ilhas que controla.







A soberania chinesa naquelas águas é contestada por praticamente todo os países vizinhos, o Brunei, a Malásia, as Filipinas, Taiwan e o Vietname.Orçamento militar chinês inferior ao dos EUA

Em Março, a China anunciou que 7% do seu orçamento seria destinado às forças armadas, sendo o segundo ano consecutivo que a fatia para a Defesa é inferior a 10% nos últimos vinte anos.



A sua produção económica na área militar está projetada em cerca de 1,3% para 2017, enquanto os Estados Unidos vão gastar cerca de 3%.



O presidente dos EUA, Donald Trump, propôs um aumento de 10% no orçamento militar.