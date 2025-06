China assinala fim da Segunda Guerra Mundial em setembro

O líder chinês, Xi Jinping, presidirá ao evento, que vai realizar-se na Praça Tiananmen, em Pequim, no dia 3 de setembro, informou a agência de notícias oficial Xinhua.

"O Comité Central do Partido Comunista (PCC) e a Comissão Militar Central decidiram organizar um grande desfile militar em Tiananmen, no dia 3 de setembro deste ano", disse o major-general Wu Zeke, da Comissão Militar Chinesa.

"Xi Jinping, secretário-geral do Comité Central do PCC, presidente do Estado e presidente da Comissão Militar Central, inspecionará as tropas", acrescentou.

A agência reportou que o desfile incluiria "formações de marcha, colunas blindadas e escalões aéreos".

O presidente russo, Vladimir Putin, também vai estar presente nas comemorações, anunciou o Kremlin na semana passada.