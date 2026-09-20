China avança preparativos para missão tripulada à Lua até 2030

Segundo a agência Xinhua, o desenvolvimento do fato espacial chinês para a alunagem Wangyu está a decorrer sem problemas, estando já implementadas dezenas de tecnologias essenciais, afirmou Zhang Wanxin, especialista do Centro de Astronautas da China, durante uma conferência de engenharia médica aeroespacial em Tianjin.

Desde o início do desenvolvimento da missão em 2020, os trabalhos no Wangyu têm-se concentrado em responder às exigências de operações complexas na superfície lunar e aos desafios colocados por condições ambientais extremas, afirmou Zhang, acrescentando que o fato espacial lunar foi concebido para ser leve, de dimensões reduzidas, altamente eficiente e seguro.

Além do desenvolvimento do fato espacial, a China está também a avançar na investigação sobre a saúde dos astronautas, tendo concluído uma experiência de repouso na horizontal destinada a responder aos desafios de proteção fisiológica associados a estadias prolongadas no espaço e a missões tripuladas de alunagem.

Segundo Qu Lina, especialista do centro, a experiência começou em maio deste ano, com os voluntários foram divididos em diferentes grupos e permaneceram deitados durante 15 ou 30 dias. Durante a experiência, realizaram atividades diárias como comer, lavar-se, dormir, urinar e defecar enquanto permaneciam deitados.

Os resultados mostraram que a experiência protege eficazmente os sistemas ósseo, muscular e cardiovascular humanos e proporcionará apoio técnico para estadias prolongadas no espaço e missões tripuladas de alunagem.

Em 2019, a China conseguiu, com a missão Chang`e-4, a primeira alunagem na face oculta da Lua e, em 2024, trouxe para a Terra, através da Chang`e-6, as primeiras amostras recolhidas naquela região, mantendo o objetivo de enviar astronautas chineses à Lua antes de 2030.