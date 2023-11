China completa instalação inicial do seu primeiro satélite de Internet em órbita alta

De acordo com o comunicado da agência, após o lançamento de um grupo de satélites de comunicação de alto rendimento, o sistema de Internet por satélite de órbita alta cobre completamente o território da China e as principais áreas dos países que participam na iniciativa Faixa e Rota.

Os satélites de alto rendimento têm ampla largura de banda e velocidades de transmissão rápidas, facilitando as descargas e as videochamadas.

Com este tipo de equipamento, Pequim pretende que a capacidade total dos satélites de alto rendimento do país ultrapasse os 500 Gbps (gigabit por segundo) até ao final do atual plano quinquenal da China (2021-2025).

O país asiático pretende que os satélites de elevado rendimento forneçam serviços de comunicação em rede de alta velocidade e acesso à Internet para setores como a aviação, navegação, serviços de emergência, energia, silvicultura e pastagens.

Na última década, Pequim investiu fortemente no programa espacial e alcançou marcos importantes, como a aterragem bem sucedida de uma sonda no lado mais distante da lua em janeiro de 2019, um feito que nenhum país conseguiu antes, e a construção da sua própria estação espacial.