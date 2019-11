China. Continuam a ser transplantados os órgãos de condenados à morte

O estudo, assinado pelo doutorando daMatthew Robertson sustenta que as autoridades chinesas de saúde pública têm falsificado sistematicamente os dados relativos às doações de órgãos, para poderem atribuir-lhes todos os fornecimentos requeridos pelas cirurgias de transplante.

Apesar de a China ter reagido à pressão internacional comprometendo-se, a partir de 2015, a não mais utilizar para transplante os órgãos de presos condenados à morte e executados, o estudo sustenta que a falsificação de dados indica a continuação dessa prática.

O investigador australiano, que publicou o seu trabalho no BMC Medical Ethics, diz ter descoberto que os números dos órgãos alegadamente transplantados correspondem sem falhas à aplicação de uma fórmula matemática e comenta: "Se se olha atentamente para os números de órgãos aparentemente recolhidos, eles correspondem ponto por ponto a essa equação artificial, ano após ano. São demasiado perfeitos para serem verdadeiros".

A excessiva perfeição das contas levanta suspeitas porque "estes números não parecem ser dados reais de doações reais. São gerados mediante uma equação. É difícil imaginar como se poderia chegar a esse modelo por mero acaso, o que suscita claramente a possibilidade de ter sido concebido para enganar".

Segundo o estudo da BMC Medical Ethics, a indústria chinesa de transplantação de órgãos vive da sua escassa ou nula tansparência, que torna impossível detectar a origem dos órgãos transplantados, precisamente para não ser possível distinguir os doados voluntariamente daqueles que são recolhidos coercivamente.

E prossegue explicando que essa indústria, reformada sob pressão internacional desde 2015, deixou efectivamente de basear-se apenas na transplantação de órgãos de prisioneiros ou executados, e deu lugar a "um programa de transplantações híbrido e complexo: doações voluntárias, incentivadas por grandes pagamentos de dinheiro, são aparentemente usadas junto com doadores não voluntários, marcados como cidadãos doadores".

Em teoria, existe na China o COTRS (China Organ Transplant Response System) que recolhe todos os órgãos destinados a transplantação. Nenhum órgão pode ser transplantado sem passar por esse crivo, e este encontra-se, por sua vez, sob a fiscalização da Sociedade Chinesa da Cruz Vermelha.



Entidades independentes como a International Coalition to End Transplant Abuse in China e o China Tribunal, dirigido por um antigo procurador do Tribunal Penal Internacional, Sir Geoffrey Nice, tinham denunciado que "a colheita coerciva de órgãos de prisioneiros de consciência foi levada a cabo durante um longo período de tempo e envolvendo um número de vítimas muito elevado".