China. Covid-19, economia e Hong Kong em debate no maior evento político do ano

A sessão plenária da Assembleia Nacional Popular, órgão máximo legislativo da China,. Em mais de meio século de existência, os delegados desta assembleia nunca rejeitaram um projeto de lei do Partido Comunista chinês.Numa altura em que a China parece estar praticamente recuperada da crise pandémica - ao contrário do resto do mundo -,, contrariando assim críticas internacionais à forma como lidou inicialmente com o surto, que teve origem na cidade de Wuhan.“A pandemia de Covid-19 é a mais rápida, extensa e desafiante emergência de saúde pública que a China enfrentou desde a fundação da República Popular”, disse o primeiro-ministro Li Keqiang na cerimónia de abertura da Assembleia, esta manhã., acrescentou.A tentativa de enaltecer a resposta chinesa surge numa altura em que as tensões entre China e Estados Unidos estão elevadas, com Washington a insistir em acusar Pequim de ter omitido informações sobre a pandemia e de mentir sobre o número de casos confirmados. Também países europeus, como França e Alemanha, já questionaram a veracidade desses dados.

Ausência de objetivos para o crescimento económico

Devido à crise pandémica, a economia chinesa enfrentou a primeira contração após décadas de sucessivo crescimento. Ao contrário do que é habitual, o primeiro-ministro Li Keqiang não anunciou na abertura da cerimónia um objetivo de crescimento para a economia.





“Gostaria de realçar que, este ano, não temos um objetivo específico para o crescimento económico”, esclareceu. “Isto porque o nosso país irá enfrentar alguns fatores que são difíceis de prever devido à grande incerteza quanto à pandemia de Covid-19 e ao ambiente mundial a nível económico e comercial”. A Assembleia que começa hoje reúne cerca de três mil responsáveis políticos de todo o país durante uma semana em Pequim. Na sessão estão representadas províncias, regiões autónomas e as regiões administrativas de Hong Kong e Macau, assim como as Forças Armadas. Devido à Covid-19, todos terão de usar máscaras.

Nos primeiros três meses do ano,. Apesar de muitas pessoas terem já regressado ao trabalho e de o Governo ter anunciado medidas de apoio, as consequências económicas e sociais do abrandamento da economia continuarão a fazer-se sentir.Além disso, a China depende fortemente das suas exportações, que estão por sua vez dependentes da recuperação económica dos outros países.Este abrandamento acontece precisamente no ano em que a China tinha prometido que a economia duplicaria em relação a 2010, objetivo que agora parece quase impossível de cumprir. O economista chinês Justin Lin Yifu acredita queApesar destas dificuldades, a China decidiu aumentar em 6,6 por cento os gastos com a Defesa em 2020, um sinal de que o país mantém os seus objetivos de crescente hegemonia militar. Os gastos ascendem ao equivalente a 162 mil milhões de euros, segundo o portal oficial da Assembleia Popular Nacional.

Liberdade de Hong Kong em risco

A assembleia chinesa deverá também servir para passar uma, o que representará o maior golpe à autonomia dessa região e das suas liberdades civis desde 1997. Em consequência, poderão esperar-se violentos protestos pró-democracia nessa cidade, à semelhança do que aconteceu durante seis meses no ano passado.A lei em questão, que, deverá ser introduzida através de um método constitucional raramente utilizado que poderá efetivamente contornar a legislação de Hong Kong e não deixar alternativa à sua população. considerou à CNN Dennis Kwok, legislador de Hong Kong e defensor da democracia. “Estão a destruir-nos completamente”, acrescentou.Pequim argumenta, por outro lado, que a lei é essencial para proteger a segurança nacional após os protestos do ano passado., frisou em conferência de imprensa na quinta-feira Zhang Yesui, porta-voz da Assembleia Nacional Popular.Enfatizando que Hong Kong é uma parte inseparável da China, “e à luz das novas circunstâncias e necessidades”, torna-se “altamente necessário” que a Assembleia exerça o seu poder constitucional para deliberar esta proposta, cujos detalhes vão brevemente ser revelados, explicou Yesui.A última vez que Pequim tentou passar uma lei semelhante foi em 2003, altura em que meio milhão de pessoas saiu às ruas para a protestar, conseguindo que fosse arquivada.

