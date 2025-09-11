China cria reserva natural em atol disputado pelas Filipinas

Em comunicado, o Executivo chinês indicou que os detalhes sobre a área e dimensão da futura "Reserva Natural Nacional da Ilha Huangyan" - designação chinesa para o Atol de Scarborough - serão divulgados posteriormente pela Administração Nacional das Florestas e Pastagens.

"A construção da Reserva Natural Nacional da Ilha Huangyan é uma garantia importante para manter a diversidade, estabilidade e sustentabilidade do ecossistema natural da ilha", referiu o comunicado.

O Atol de Scarborough tem sido palco frequente de confrontos entre navios chineses e filipinos, à medida que ambos os países procuram afirmar soberania sobre a zona. Trata-se de um dos muitos territórios disputados no Mar do Sul da China, onde Pequim enfrenta também reivindicações de países como o Vietname, Malásia, Brunei e Taiwan.

As águas em redor do atol são consideradas uma via marítima estratégica, patrulhada pela Marinha dos Estados Unidos, e possuem importantes recursos pesqueiros e potenciais reservas minerais.

No mês passado, um navio da Marinha chinesa colidiu acidentalmente com uma embarcação da Guarda Costeira chinesa durante uma manobra para bloquear um navio da Guarda Costeira filipina próximo do atol. Autoridades militares filipinas afirmaram que o embate, captado em vídeo, poderá ter causado a morte de pelo menos dois tripulantes chineses.

No final de agosto, as Filipinas realizaram exercícios navais com o apoio da Austrália e do Canadá, envolvendo três navios de guerra e aeronaves, contra ameaças aéreas simuladas a leste do atol.