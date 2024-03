China critica interferência dos EUA na questão fronteiriça com a Índia

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Lin Jian, disse em conferência de imprensa que Zangnan, que significa "sul do Tibete", é território chinês e que a questão da fronteira com a Índia é um assunto bilateral que não diz respeito a países terceiros.

"A fronteira entre a China e a Índia nunca foi delimitada", afirmou o porta-voz.

Lin criticou o papel dos Estados Unidos, que acusou de "tirar sistematicamente partido dos conflitos entre outros países para servir os seus próprios interesses geopolíticos egoístas".

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Índia considerou "absurdas e infundadas" as reivindicações chinesas de soberania sobre o estado de Arunachal Pradesh, no nordeste da Índia, objeto de uma disputa histórica entre Pequim e Nova Deli.

"A repetição de argumentos sem fundamento a este respeito não confere qualquer validade a essas reivindicações. Arunachal Pradesh foi, é e será sempre uma parte integrante e inalienável da Índia", reiterou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros indiano, Randhiar Jaiswal, em comunicado.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, visitou Arunachal Pradesh em 8 de março, no âmbito de uma visita ao nordeste da Índia, numa "viagem completamente natural", segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros indiano.

A região dos Himalaias de Arunachal Pradesh, que faz fronteira com o Butão, é reivindicada pela China como parte da região autónoma do Tibete.

Nova Deli controla a maior parte da área desde a guerra fronteiriça sino - indiana de 1962.