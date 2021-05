China divulga primeiras fotos tiradas pelo rover Zhurong em Marte

A Administração Espacial Nacional da China (CNSA) divulgou esta quarta-feira as primeiras imagens de Marte captadas pelo rover Zhurong (Deus do Fogo). Uma das imagens, monocromática, revela com total nitidez a visão frontal do rover ainda instalado na plataforma de pouso que o transportou até à superfície marciana e a segunda dá conta da abertura com sucesso dos painéis solares de Zhurong.