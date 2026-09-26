China diz na ONU que tem sido "força estabilizadora em tempos de instabilidade"

Hang Zheng defendeu ainda uma visão comum de segurança baseada na cooperação, em oposição ao confronto entre blocos.

"Os grandes países devem assumir as suas responsabilidades especiais na salvaguarda da paz e da segurança internacional e devem assumir a liderança no cumprimento das normas", afirmou o governante chinês, que rejeitou "as ações militares unilaterais que violam a Carta das Nações Unidas sem autorização do Conselho de Segurança" e exigiu respeito pela soberania e pela segurança dos países do Médio Oriente.

Han Zheng, que falou em nome da China apesar de o Presidente do seu país, Xi Jinping, se encontrar nos Estados Unidos numa visita oficial, apelou igualmente à salvaguarda do comércio mundial e da estabilidade das cadeias industriais e de abastecimento.

O governante chinês defendeu ainda perante a Assembleia Geral da ONU uma inteligência artificial (IA) "orientada para o bem" e com uma abordagem "centrada nas pessoas", que ajude a colmatar o fosso digital e beneficie todos os países.

No seu discurso, Han Zheng aludiu a uma "nova revolução científica e técnica" impulsionada pelo "desenvolvimento dinâmico" desta tecnologia, que nos últimos dias tem estado no centro das atenções devido aos riscos de perda de controlo levantados pelos líderes do setor.

"Nenhum país pode prosperar sem um ambiente aberto e baseado na cooperação", afirmou o representante da China, país que está envolvido numa dura disputa com os Estados Unidos pelo controlo da IA.