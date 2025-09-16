China diz que impôs "medidas de controlo" a navios filipinos em recife disputado

O órgão não forneceu no comunicado publicado hoje na plataforma Wechat - semelhante ao Whatsapp - detalhes sobre o tipo de ações realizadas, nem sobre o número de embarcações envolvidas, mas ressaltou que se tratava de "operações legais" em defesa da soberania da China sobre a zona.

O recife de Scarborough, chamado de Huangyan em mandarim e conhecido nas Filipinas como Mansiloc Shoal, está sob o controlo de Pequim desde 2012 e é uma fonte recorrente de atritos bilaterais.

Manila protestou contra o plano chinês, anunciado na quinta-feira, de declarar como reserva natural a área, considerando que esta se encontra dentro da sua zona económica exclusiva.

Em agosto, os dois países trocaram acusações sobre alegadas manobras perigosas em Scarborough, que resultaram no embate entre embarcações das guardas costeiras.

A China reivindica quase toda a totalidade do mar do Sul da China, uma região estratégica por onde transita cerca de 30 % do comércio marítimo mundial e que alberga zonas de pesca e possíveis reservas de hidrocarbonetos, contra as reivindicações de países como as Filipinas, o Vietname ou a Malásia.