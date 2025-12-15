China e Arábia Saudita defendem reforço da coordenação em assuntos regionais e globais

O chefe da diplomacia chinesa, Wang Yi, reuniu-se no domingo com o homólogo saudita, Faisal bin Farhan Al Saud, durante uma visita oficial ao reino árabe, tendo ambos discutido o "reforço da cooperação em todas as áreas", segundo comunicado do ministério.

"As duas partes sublinharam que continuarão a apoiar-se mutuamente nas questões que envolvem os respetivos interesses fundamentais, implementarão uma série de importantes iniciativas lançadas pelos líderes dos dois países e apoiarão os esforços de nações amigas para alcançar segurança, estabilidade, desenvolvimento e prosperidade", lê-se na nota.

Durante o encontro, Wang transmitiu o apoio da China ao "desenvolvimento e fortalecimento" das relações entre a Arábia Saudita e o Irão, elogiando o papel de liderança de Riade na promoção da estabilidade regional e internacional.

Os dois ministros reafirmaram ainda o apoio a uma "solução justa e abrangente" para a questão palestiniana, com base no princípio de dois Estados, nas resoluções relevantes das Nações Unidas e na Iniciativa de Paz Árabe, prevendo a criação de um Estado palestiniano com capital em Jerusalém Oriental, dentro das fronteiras de 1967.

Durante a visita a Riade, Wang Yi foi também recebido pelo príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, que expressou a vontade de "aprofundar ainda mais a cooperação com a China" em áreas como petróleo e gás, novas energias, inteligência artificial e alta tecnologia, segundo outro comunicado divulgado por Pequim.

As reuniões ocorreram dois dias após um encontro em Abu Dhabi entre Wang e o ministro dos Negócios Estrangeiros dos Emirados Árabes Unidos, Abdullah bin Zayed, no qual o diplomata chinês defendeu o aprofundamento da cooperação energética entre os dois países.

A viagem do chefe da diplomacia chinesa à Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Jordânia enquadra-se numa digressão oficial focada nas relações bilaterais e na situação no Médio Oriente, além de outros "temas prioritários de interesse comum", indicou o ministério.

Pequim tem vindo a intensificar o seu envolvimento diplomático na região, tendo mediado o restabelecimento das relações diplomáticas entre Arábia Saudita e Irão, em 2023, e facilitado a reconciliação, em 2024, entre catorze fações palestinianas, incluindo o Hamas e a Fatah.