China e EUA discutem tensão no mar Vermelho

A reunião, acordada entre os dois países, vai decorrer à margem da visita oficial de Wang à Tailândia, até segunda-feira, indicou o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, em comunicado.

A Casa Branca confirmou também que Sullivan vai reunir-se com Wang, na capital tailandesa, hoje e sábado, como parte do "compromisso de ambas as partes em manter a comunicação estratégica e a gestão responsável das suas relações", de acordo com uma nota da administração norte-americana.

De acordo com o jornal norte-americano The Wall Street Journal, os dois responsáveis vão discutir os ataques dos rebeldes Huthis do Iémen a navios que atravessam o mar Vermelho.

Na terça-feira, a China expressou "profunda preocupação" com a "tensão crescente" nestas águas, mas disse que o Conselho de Segurança da ONU "não ordenou o uso da força" contra o Iémen, referindo-se aos ataques de Washington e Londres contra os rebeldes nas últimas semanas.

De acordo com o jornal Financial Times, os Estados Unidos terão pedido à China que pressionasse o Irão para persuadir os Huthis, considerados aliados de Teerão, a parar os ataques.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês afirmou na terça-feira que Pequim "mantém uma comunicação estreita com todas as partes" para evitar o agravamento da situação.

Wang e Sullivan reuniram-se em setembro, em Malta, no âmbito dos contactos entre os dois governos para reduzir tensões.

A reunião abordou o encontro entre o presidente dos EUA, Joe Biden, e o homólogo chinês, Xi Jinping, à margem do Fórum de Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC), que teve lugar em meados de novembro, em São Francisco (costa oeste dos EUA).