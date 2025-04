China e Filipinas exibem bandeiras num recife disputado no mar do Sul da China

O vai-e-vem sobre Sandy Cay é o mais recente episódio de uma longa disputa entre os dois países sobre o território do mar do Sul da China, que Pequim reivindica na sua quase totalidade.

Uma declaração da guarda costeira chinesa descreveu o desembarque filipino como ilegal e disse que os oficiais chineses tinham ido a terra "para realizar verificações no local e medidas de execução". Não especificou em que consistiam essas medidas.

Um comunicado das Filipinas referiu que uma equipa conjunta da guarda costeira, da marinha e da polícia marítima, em botes de borracha, tinha desembarcado nos três bancos de areia que constituem Sandy Cay, conhecido como recife Tiexian em chinês.

O porta-voz da guarda costeira filipina, comodoro Jay Tarriela, publicou uma mensagem na rede social X com um vídeo e fotografias, incluindo uma que mostrava pessoal a exibir uma bandeira filipina num dos bancos de areia.

"Esta operação reflete a dedicação e o empenho inabaláveis do Governo filipino em defender a soberania, os direitos soberanos e a jurisdição do país no mar das Filipinas Ocidental", lê-se na declaração, que refere o nome usado nas Filipinas para o mar do Sul da China.

A medida foi tomada três dias depois de o Global Times, um jornal oficial chinês, ter publicado fotos de oficiais da guarda costeira chinesa no recife de Tiexian, em meados de abril, a segurar uma bandeira chinesa e a limpar garrafas de plástico e outros detritos.

A declaração da guarda costeira chinesa sobre o subsequente desembarque filipino afirmou que a China detém uma "soberania indiscutível" sobre as ilhas Spratly, incluindo o recife de Tiexian e as águas circundantes.

Pequim reivindica a soberania sobre praticamente todos os recifes e ilhotas desabitadas do mar do Sul da China por razões históricas, ignorando uma decisão de um tribunal internacional de 2016 que considera não haver base jurídica para as reivindicações chinesas.

Filipinas, Vietname, Malásia, Brunei e Indonésia têm reivindicações rivais sobre esta zona marítima de grande importância comercial e estratégica.

A situação agravou-se nos últimos meses. Vários episódios de violência opuseram navios chineses a navios vietnamitas e filipinos naquelas águas.