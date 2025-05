China e Filipinas trocam acusações por incidentes junto a atol no mar do Sul da China

De acordo com o Comando do Teatro Sul do Exército de Libertação Popular (Exército Chinês), "a fragata militar filipina PS35 chegou a essas águas sem a autorização do Governo chinês". As Forças Armadas chinesas organizaram meios navais e aéreos para "seguir, monitorizar, emitir avisos e expulsar legalmente o navio, impedindo-o assim de entrar em águas territoriais chinesas".

"As operações foram profissionais, justificadas e legais", declarou o porta-voz do comando, Tian Junli, em comunicado.

A marinha filipina afirmou ter detetado "manobras agressivas e arriscadas" por parte de navios militares e da guarda costeira da China perto do atol disputado.

Uma fragata chinesa "seguiu à queima-roupa" o navio militar filipino PS35, que estava "a realizar operações de patrulha marítima legais e de rotina", enquanto outra "cruzou perigosamente a sua proa", afirmaram as forças filipinas em comunicado.

A embarcação 5403 da Guarda Costeira chinesa "tentou obstruir" a trajetória de navegação do PS35, lê-se na mesma nota.

"Estas ações imprudentes não só representaram uma ameaça direta à navegação segura do PS35, como também violaram os Regulamentos Internacionais para a Prevenção de Choques no Mar", referiu o comunicado.

Huangyan é o nome chinês do Atol de Scarborough, situado nas águas do mar do Sul da China.

Manila e Pequim estão envolvidas numa disputa territorial sobre a soberania de várias ilhas nesta região estratégica, com potenciais reservas de petróleo e gás e por onde passa cerca de 30% do comércio mundial.

A China, que possui a maior frota marítima do mundo, reivindica a quase totalidade destas águas por razões históricas, uma reivindicação que contraria as posições de outros países da região, como Filipinas, Malásia, Vietname, Brunei e Taiwan.

Manila e Pequim têm uma longa história de incidentes marítimos, que se agravaram nos últimos anos. Os navios da guarda costeira chinesa utilizaram canhões de água contra barcos filipinos em várias ocasiões em águas disputadas, onde também se registaram colisões de navios, ferindo vários soldados filipinos.